22 Ocak 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2023 AUZEF bütünleme sınav yerleri açıklandı mı?

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2023 AUZEF bütünleme sınav yerleri açıklandı mı?

İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler AUZEF bütünleme sınavlarının ne zaman olacağını merak ediyor. AUZEF bütünleme sınavına dair bilgileri araştıran öğrenciler arama motorlarında AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, AUZEF bütünleme sınav yerleri belli oldu mu gibi soruları araştırıyor. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2023 AUZEF bütünleme sınav yerleri açıklandı mı?

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 11:45
Takip Et

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2023 AUZEF bütünleme sınav yerleri açıklandı mı?

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2023 AUZEF bütünleme sınav yerleri açıklandı mı?
+
Aa
-

İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavlarının yapılmasının ardından öğrenciler AUZEF bütünleme sınavlarına girecek. Arama motorlarında İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF bütünleme sınav bilgileri merak ediliyor. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2023 AUZEF bütünleme sınav yerleri açıklandı mı?

İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavları 24-25 Aralık tarihlerinde yapıldı. Dönem sonu final sınavlarının tamamlanmasıyla öğrenciler AUZEF bütünleme sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor.

2023 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

2023 AUZEF akademik takvimine göre; telafi bir diğer adıyla bütünleme sınavları 04 Şubat - 05 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NASIL YAPILACAK?

Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere toplamda 3 veya 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için (ders sayısı X 30 dk.) olarak belirlenir ve Sınav Giriş Belgesinde belirtilir.

2023 AUZEF BÜTÜNLEME SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

Öğrenciler sınav binası ve salonuna sınav giriş belgesi ve sınav giriş Belgesinde belirtilen resmi kimlik belgeleriyle alınmaktadır. Sınav binalarına sınav giriş belgesinde belirtilen kimlikler dışında herhangi bir belge ile girilemez.

Sınavdan bir hafta önce AUZEF telafi sınavı giriş belgelerinin ilan edilmesi bekleniyor.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Bütünleme sınavları koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılır.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Vatan Mert
22.01.2023 12:32
Hele önce 24 25 Aralıkta yapılan sınav görev ücretini yatırın ondan bütünlemeyi konuşun  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
1
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
2
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿Cemal Enginyurt da Hakan Ural olayına müdahil oldu. 40 kişinin söyleyemediğini bir tweetle söyledi
3
﻿Cemal Enginyurt da Hakan Ural olayına müdahil oldu. 40 kişinin söyleyemediğini bir tweetle söyledi
﻿Cemal Enginyurt da Hakan Ural olayına müdahil oldu. 40 kişinin söyleyemediğini bir tweetle söyledi
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
4
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
5
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
6
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
7
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿Sitede 'aidat zammı' protestosu
﻿Sitede 'aidat zammı' protestosu
﻿Sitede 'aidat zammı' protestosu
﻿Fındıklığa gitti geri dönmedi!
﻿Fındıklığa gitti geri dönmedi!
﻿Fındıklığa gitti geri dönmedi!
﻿İstanbul’da yasa dışı silah ticareti operasyonu
﻿İstanbul’da yasa dışı silah ticareti operasyonu
﻿İstanbul’da yasa dışı silah ticareti operasyonu
﻿Tokat'ta deprem!
﻿Tokat'ta deprem!
﻿Tokat'ta deprem!
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.