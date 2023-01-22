İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavlarının yapılmasının ardından öğrenciler AUZEF bütünleme sınavlarına girecek. Arama motorlarında İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF bütünleme sınav bilgileri merak ediliyor. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2023 AUZEF bütünleme sınav yerleri açıklandı mı?

İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavları 24-25 Aralık tarihlerinde yapıldı. Dönem sonu final sınavlarının tamamlanmasıyla öğrenciler AUZEF bütünleme sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor.

2023 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

2023 AUZEF akademik takvimine göre; telafi bir diğer adıyla bütünleme sınavları 04 Şubat - 05 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NASIL YAPILACAK?

Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere toplamda 3 veya 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için (ders sayısı X 30 dk.) olarak belirlenir ve Sınav Giriş Belgesinde belirtilir.

2023 AUZEF BÜTÜNLEME SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

Öğrenciler sınav binası ve salonuna sınav giriş belgesi ve sınav giriş Belgesinde belirtilen resmi kimlik belgeleriyle alınmaktadır. Sınav binalarına sınav giriş belgesinde belirtilen kimlikler dışında herhangi bir belge ile girilemez.

Sınavdan bir hafta önce AUZEF telafi sınavı giriş belgelerinin ilan edilmesi bekleniyor.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Bütünleme sınavları koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılır.