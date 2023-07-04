AUZEF telafi sınavları ne zaman? 2023 AUZEF bütünleme telafi sınav tarihleri nedir?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF tarafından açıklanan final sınav sonuçlarının ardından öğrenciler AUZEF telafi sınavlarının ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Peki, AUZEF telafi sınavları ne zaman? 2023 AUZEF bütünleme telafi sınav tarihleri nedir?

AUZEF telafi sınavları ne zaman? 2023 AUZEF bütünleme telafi sınav tarihleri nedir?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF tarafından açıklanan sınav takvimiyle 2023 AUZEF bütünleme telafi sınavlarının hangi tarihlerde olacağı netlik kazandı. Peki, AUZEF telafi sınavları ne zaman? 2023 AUZEF bütünleme telafi sınav tarihleri nedir?

2023 AUZEF telafi sınavı tarihleri, final sınavı sonuçlarına göre eksik kalan derslerini vermek için tekrar sınava girecek öğrenciler tarafından araştırılıyor. İstanbul Üniversite tarafından yayımlanan 2023 akademik takvimi sonrasında, telafi sınavı tarihleri açıklandı.

2023 AUZEF TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) telafi sınavı tarihleri, İstanbul Üniversitesi tarafından açıklandı.

Buna göre; 2023 AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 8-9-10-11 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılacak.

AUZEF TELAFİ SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

AUZEF telafi sınavlarının nasıl yapılacağı henüz belli olmadı fakat AUZEF vize ve final sınavları online olarak düzenlenmişti. Bu doğrultuda telafi sınavlarının da online olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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