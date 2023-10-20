AUZEF vize sınavları ne zaman? 2023 AUZEF güz dönemi vize sınavları ne zaman yapılacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF sınav takvimi yayınlandı. AUZEF'te açıktan üniversite eğitimi alan öğrenciler AUZEF vize sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, AUZEF vize sınavları ne zaman? 2023 AUZEF güz dönemi vize sınavları ne zaman yapılacak?

KAYNAK: Haber Merkezi
AUZEF vize sınavları ne zaman? 2023 AUZEF güz dönemi vize sınavları ne zaman yapılacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF güz dönemi sınavlarına az bir zaman kala öğrenciler sınav tarihlerini merak ediyor. Peki, AUZEF vize sınavları ne zaman? 2023 AUZEF güz dönemi vize sınavları ne zaman yapılacak?

AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı Ara Sınav (vize) sınav merkezi tercih işlemleri sona erdi. Tercih işlemlerinin de geride kalması ile şimdi sınav tarihleri merak konusu oldu.

AUZEF Ara Dönem (Vize) sınav giriş belgelerinin kasım ayının ilk haftası içerisinde paylaşılması bekleniyor.

Akademik takvime göre AUZEF ara dönem vize sınavları 11 Kasım - 12 Kasım 2023 tarihlerinde,

-Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 23 Aralık - 24 Aralık 2023 tarihlerinde,

-Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 03 Şubat -04 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.

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