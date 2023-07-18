Av tüfeğiyle dehşet yaşattı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir şahıs, av tüfeğiyle 2 kişiyi vurdu. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken vuran şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

KAYNAK: İHA
Av tüfeğiyle dehşet yaşattı

Olay, Hürriyet Mahallesi 2002 Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasındaki tartışmanın ardından bir kişi yanında getirdiği av tüfeğiyle henüz isimleri öğrenilemeyen 2 kişiyi vurdu.

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Vurulan 2 kişi kanlar içinde yere yatarken vuran şahıs ise olay yerinden uzaklaştı.

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Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şahsı yakalamak için soruşturma başlattı.

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