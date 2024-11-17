Av tüfeğiyle korkunç cinayet! Eşinin ve kayınbiraderinin canına kıydı

Mersin'in Silifke ilçesinde bir şahıs boşanma aşamasındaki eşi ile kayınbiraderini av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Olay, Demircili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Veysel Gökten, boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Gökten'in kaldığı kayınbiraderi Resul Gedik'in evine gitti. Çıkan kavgada Veysel Gökten, eşi ve kayınbiraderine av tüfeğiyle ateş etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu kadın ve ağabeyinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı, jandarma komutanlığına götürüldü.