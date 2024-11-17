Av tüfeğiyle korkunç cinayet! Eşinin ve kayınbiraderinin canına kıydı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Av tüfeğiyle korkunç cinayet! Eşinin ve kayınbiraderinin canına kıydı

Mersin Silifke'de bir şahıs boşanma aşamasındaki eşi ile kayınbiraderini av tüfeği ile vurarak canlarına kıydı.

Mersin'in Silifke ilçesinde bir şahıs boşanma aşamasındaki eşi ile kayınbiraderini av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Olay, Demircili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Veysel Gökten, boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Gökten'in kaldığı kayınbiraderi Resul Gedik'in evine gitti. Çıkan kavgada Veysel Gökten, eşi ve kayınbiraderine av tüfeğiyle ateş etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu kadın ve ağabeyinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı, jandarma komutanlığına götürüldü.

Av tüfeğiyle korkunç cinayet! Eşinin ve kayınbiraderinin canına kıydı

Av tüfeğiyle korkunç cinayet! Eşinin ve kayınbiraderinin canına kıydı

Av tüfeğiyle korkunç cinayet! Eşinin ve kayınbiraderinin canına kıydı

Av tüfeğiyle korkunç cinayet! Eşinin ve kayınbiraderinin canına kıydı

Av tüfeğiyle korkunç cinayet! Eşinin ve kayınbiraderinin canına kıydı

Av tüfeğiyle korkunç cinayet! Eşinin ve kayınbiraderinin canına kıydı

Av tüfeğiyle korkunç cinayet! Eşinin ve kayınbiraderinin canına kıydı

Son Haberler
Bağcılar’da izinsiz gösteri yapan gruptan polise taşla saldırı
Bağcılar’da izinsiz gösteri yapan gruptan polise taşla saldırı
Bartın’da korkunç kaza: Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
Bartın’da korkunç kaza: Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
Kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü kazada yaralandı
Kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü kazada yaralandı
Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Craig Bellamy: Benim ve oyuncularımın gelişmesi gerekiyor
Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Craig Bellamy: Benim ve oyuncularımın gelişmesi gerekiyor
Tekirdağ'da garip hırsızlık: Koklaya koklaya çaydanlığı çaldı
Tekirdağ'da garip hırsızlık: Koklaya koklaya çaydanlığı çaldı