Ava giden avlanır atasözü ne anlama gelir?

Ava giden avlanır atasözünün anlamı: Başkasına zarar verecek bir iş yapan, bundan kendisi zarar görür.

Ava giden avlanır atasözünün tam anlamı, çıkarları birine zarar vermek olan birinin er geç zarara kendisinin uğrayacağıdır. Hayatını başkasına acı çektirmek üzerine odaklayan her kimse, gün gelir kendisi de acı çeker.

Belirli bir çıkar için başkalarına tuzak kuran, onların kötülüğü için plan yapan ve onları aldatan kimseler, gün gelir kazdıkları kuyuya kendileri düşerler. Ava giden avlanır sözünün sözlük anlamı da tam olarak bu şekildedir.