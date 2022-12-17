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Avatar 2 Suyun Yolu ne anlatıyor konusu nedir? Avatar 2 Suyun Yolu sinemada mı, kaç saat?

Efsane film Avatar’ın ikinci filmi Avatar Suyun Yolu sonunda vizyona girdi. Merakla beklenen Avatar 2 Suyun Yolu filmi izleyicisiyle buluşuyor. Peki, Avatar 2 Suyun Yolu ne anlatıyor konusu nedir? Avatar 2 Suyun Yolu sinemada mı, kaç saat?

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 20:46
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Avatar 2 Suyun Yolu ne anlatıyor konusu nedir? Avatar 2 Suyun Yolu sinemada mı, kaç saat?

Avatar 2 Suyun Yolu ne anlatıyor konusu nedir? Avatar 2 Suyun Yolu sinemada mı, kaç saat?
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Avatar efsanesinin ikinci filmi 13 yıl sonra çıktı. Bilim kurgu filmi olan Avatar, ilk vizyona girdiğinde gişe rekorları kırmış ve dünyanın en çok hasılat yapan filmi olmuştu. Filmin yönetmen koltuğunda James Cameron yer alıyor. Peki, Avatar 2 Suyun Yolu ne anlatıyor konusu nedir? Avatar 2 Suyun Yolu sinemada mı, kaç saat?

AVATAR 2 SUYUN YOLU NE ANLATIYOR KONUSU NEDİR?

Film, Pandora gezegeninde Na'vi halkına dahil olup Neytiri ile bir aile kuran Jake Sully'nin, tanıdık bir düşmanın yeniden gezegenlerine tehdit oluşturması sonrası Na'vi halkıyla verdiği mücadeleyi anlatıyor.

16 Aralık 2022’de vizyona giren Avatar 2 Suyun Yolu, süresi 3 saat 10 dakika.

Avatar 2'nin bir süre daha Netflix, Disney Plus, Amazon Prime gibi dijital servislere gelmemesi bekleniyor. Öte yandan isteyen izleyiciler Avatar 2 Türkçe düblaj ve altyazı seçenekleriyle birlikte filmi sinemada izleyebilirler.

AVATAR 2 SUYUN YOLU OYUNCULARI KİMLER?

Jake Sully - Sam Worthington

Zoe Saldana - Neytiri

Stephen Lang - Albay Miles Quaritch

Sigourney Weaver - Kiri

Kate Winslet - Ronal

Cliff Curtis - Tonowari

Jamie Flatters - Neteyam

Britain Dalton - Lo'ak

Trinity Jo-Li Bliss - Tuk

Bailey Bass - Tsireya

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