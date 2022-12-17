Avatar efsanesinin ikinci filmi 13 yıl sonra çıktı. Bilim kurgu filmi olan Avatar, ilk vizyona girdiğinde gişe rekorları kırmış ve dünyanın en çok hasılat yapan filmi olmuştu. Filmin yönetmen koltuğunda James Cameron yer alıyor. Peki, Avatar 2 Suyun Yolu ne anlatıyor konusu nedir? Avatar 2 Suyun Yolu sinemada mı, kaç saat?
AVATAR 2 SUYUN YOLU NE ANLATIYOR KONUSU NEDİR?
Film, Pandora gezegeninde Na'vi halkına dahil olup Neytiri ile bir aile kuran Jake Sully'nin, tanıdık bir düşmanın yeniden gezegenlerine tehdit oluşturması sonrası Na'vi halkıyla verdiği mücadeleyi anlatıyor.
16 Aralık 2022’de vizyona giren Avatar 2 Suyun Yolu, süresi 3 saat 10 dakika.
Avatar 2'nin bir süre daha Netflix, Disney Plus, Amazon Prime gibi dijital servislere gelmemesi bekleniyor. Öte yandan isteyen izleyiciler Avatar 2 Türkçe düblaj ve altyazı seçenekleriyle birlikte filmi sinemada izleyebilirler.
AVATAR 2 SUYUN YOLU OYUNCULARI KİMLER?
Jake Sully - Sam Worthington
Zoe Saldana - Neytiri
Stephen Lang - Albay Miles Quaritch
Sigourney Weaver - Kiri
Kate Winslet - Ronal
Cliff Curtis - Tonowari
Jamie Flatters - Neteyam
Britain Dalton - Lo'ak
Trinity Jo-Li Bliss - Tuk
Bailey Bass - Tsireya
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