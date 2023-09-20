Avcı bu kez öldürmedi kurtardı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde ava çıkan avcının lağım çukurunda fark ettiği yavru domuz, kepçe vasıtasıyla boğulmaktan kurtarıldı.

Avcı bu kez öldürmedi kurtardı

İHA'nın haberine göre, Yenice Mahallesi kırsalında ava çıkan Çorlu Avcılar Derneği üyesi Arif Esen, kulağına gelen hayvan çığlığı üzerine koşarak sesin geldiği bölgeye gitti. Lağım çukuru içinde bir yavru domuzun mahsur kaldığını gören Esen, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Yakın mesafede çalışma yapan bir kepçenin olay yerine çağrılması sonrası kurtarma çalışmalarına başlandı. Kepçe vasıtasıyla yaklaşık 1 saatlik mücadele sonrası yavru domuz boğulmaktan kurtarıldı. Sağ salim kurtarılan yavru domuz avcıların yardımıyla doğaya salındı.

Avcı Arif Esen, “Biraz daha geç gelsem hayvancağız oracıkta boğulabilirdi” diye konuştu.

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