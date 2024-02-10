Avcılar Belediye Başkanı Yeniçağ'ı ziyaret etti

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli Yeniçağ'ı ziyaret etti.

Göreve geldiği 2019’da başlattığı kentsel dönüşüm uygulamasıyla 100 bin insanın güvenli konutlarda oturmasını sağladığını belirten Hançerli, “Hedefimiz Avcıların tamamını güvenli konutlara kavuşturmak” dedi.

1999 depreminde en çok zarar gören gören Avcılar’da ciddi dönüşüm projelerine ancak 5 yıl önce başlanabildiğini belirten Turan Hançerli şöyle konuştu:

Avcılar`da 1999 depreminin yıkıcı etkilerine karşı mücadele maalesef 2019 yılında başlayabilmiştir. 17 Ağustos depreminden sonra depremin etkilerini ortadan kaldırmak için oluşturulan yeni kurumların etkili çalışmalar yapamamasından dolayı her on seneden bir yasalar değiştirilmiştir.Benim başkanlığımda hazırlanmış kentsel dönüşüm projesine Bakan bey onay verdi, şimdi ise benim bir çok alanda gerçekleştirdiğim çalışmaları İstanbul halkına kendi projeleri olarak sunmaya çalışıyor. Seçim öncesinde verdiğim vadlerin başında Avcılar`daki dönüşüm çalışmaları geliyordu. Projelerim hazır olduğu için koltuğa oturur oturmaz dönüşüm çalışmalarının düğmesine bastık. Sizce şimdiye kadar Avcılar`da 25 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Dörtle çarptığınızda yüz binlik bir nüfusa tekabül ediyor.Tüm bu çalışmaları önümüze çıkarılan bu kadar engele rağmen yaptık. İkinci beş yıl için de göreve talibim ve plan-projelerimi uygulamakta kararlıyım. Seçimi kazanma noktasında hiçbir endişem yok. Avcılar halkının, 5 yıl boyunca aldığı hizmetin devamını isteyeceğine güvenim sonsuz.

Dönüşüm projelerinde 3 bin 500 TL olan metrekare inşaat fiyatını bin 500 TL’ye kadar çektiğini belirten Başkan Hançerli uyguladıkları modeli şöyle anlattı:

Millete hiçbir şeyi baskıyla ve zorla yaptıramazsınız. Sırtını sıvazlamanız ve gönülle olmasını sağlamanız gerekir. Rekabet ortamı olmadan kentsel dönüşümde vatandaşın sırtına bindirilmeye çalışılan maddi külfeti hafifletemezsiniz. Bu işlerde sadece büyük inşaat firmaları söz sahibi olmamalı. Biz küçük ve orta kapasiteli inşaat şirketlerini çok önemsiyoruz. Çünkü deneyim sahibiler, çoğu aile şirketleridir, hızlı ve kaliteli çalışıyorlar. Devletin şirketi de dahil olmak üzere yaptığımız pazarlıkta metrekare başına 3 bin 500 TL fiyat verildiğinde ben kendi ekibime maliyetler çıkarttım. 3 bin 500 TL öneren şirkete 1200 TL önerdim, kabul etmemesi durumunda kendi inşaat şirketimizi kurarak dönüşüm çalışmalarını üstleneceğimizi söyledim. Yeniden girdiğimiz pazarlıkta metrekare başına 1500 TL’de anlaştık. Dönüşüm çalışmaları sırasında biz sadece metrekare fiyatlarını düşürmeye muvaffak olmakla yetinmedik, vatandaşın faizsiz kredi alması için bankalarla çok sağlam anlaşmalara da vardık. Herşey değerlendirmelerin doğru ve vatandaşların durumunu ve çıkarlarını düşünerek yapılması gerekir.Tüm durumlarda çözüm yollarının olduğu unutulmamalı.