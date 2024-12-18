Avcılar bir daha düşünsün! 89 bin 261 TL ceza kesildi

Düzenleme: Kaynak: DHA

Şırnak'ta, yasadışı avlanan 11 kınalı kekliği avlayan 4 avcıya toplamda 89 bin 261 TL idari yaptırım ve tazminat cezası uygulandı.

Şırnak'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli tarihlerde jandarma yol arama ve kontrol noktası ile Habur Gümrük Müdürlüğü'nde yapılan çalışmalarda, 11 kınalı keklik ele geçirdi. El konulan keklikler, kurumun Acil Müdahale ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.

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Tedavileri tamamlanan kınalı kekliklerden 5'i Şırnak-Siirt kara yolunda doğal yaşam alanına bırakılırken, 6'sı da Gaziantep Kınalı Keklik Üretme İstasyonu'na gönderildi. Kınalı keklikleri avladığı belirlenen G.S., M.T., F.G. ve Ş.İ. isimli şüphelilere de toplamda 89 bin 261 TL idari yaptırım ve tazminat cezası uygulandı.

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