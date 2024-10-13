Avcılar E-5 Karayolu’nda kaza

Olay, saat 22.00 sularında İstanbul Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi E-5 Karayolu üzerinde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre Topkapı yönünde seyir halindeki 34 FFH 539 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle savrularak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yola savrulan araca, aynı yönde giden 34 EBT 595 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. 2 aracın karıştığı kazada Serhat E., Emine A., Doğanay K. ve Arzu B. yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle yol üzerinde trafik yoğunluğu yaşanırken polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma yaptı.