Avcılar E-5 Karayolu’nda kaza

Kaynak: İHA
Avcılar E-5 Karayolu’nda kaza

İstanbul Avcılar’da hareket halindeki iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sularında İstanbul Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi E-5 Karayolu üzerinde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre Topkapı yönünde seyir halindeki 34 FFH 539 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle savrularak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yola savrulan araca, aynı yönde giden 34 EBT 595 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. 2 aracın karıştığı kazada Serhat E., Emine A., Doğanay K. ve Arzu B. yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle yol üzerinde trafik yoğunluğu yaşanırken polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma yaptı.

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