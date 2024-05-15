Avcılar sahilinde ölü caretta caretta bulundu

Kaynak: DHA
Avcılar sahilinde ölü caretta caretta bulundu
İstanbul’un Avcılar ilçesinde bulunan sahilde kayalıkların arasında, ölü caretta caretta bulundu.

Esenyurt’ta oturan 3 lise öğrencisi okul çıkışında, Avcılar sahildeki kayalıklara yürüyüş yapmak için geldi gitti. Yürüyüş esnasında öğrencilerden biri üzerine bastığı sert cismin kaya olmadığını anladı.

ÖĞRENCİLER SAHİLDE YÜRÜRKEN CARETTA CARETTA BULDU

Öğrenciler, arkadaşlarının bastığı şeyin cansız bir kaplumbağa olduğunu fark edince cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Kayalıkların arasında bulunan oldukça büyük ve ağır kaplumbağa için Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne haber verildi.

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Olay yerine gelen ekipler, deniz kaplumbağasını incelemek üzere olay yerinden götürdü. Kaplumbağa üzerinde gerçekleştirilen incelemede, deniz kaplumbağasının Marmara Denizi'nde nadir görülen ve halk arasında caretta caretta olarak bilinen iri baş deniz kaplumbağası olduğu tespit edildi. Ölüm nedeni belirlenemeyen deniz kaplumbağası yapılan incelemeler sonrası gömüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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“KAPLUMBAĞAYI ÖNCE KAYA ZANNETTİK”

Kaplumbağayı bulan öğrencilerden Mustafa Ara Çakır, okul çıkışı sahilde biraz dolaşmak istediklerini, kayaların arasından geçerken kaplumbağayı gördüklerini, önce kaya zannettiklerini, daha sonra ölü olduğunu fark ettiklerini söyledi. Arkadaşı Seyit Şengün ise, Kayaların arasında kaplumbağayı gördüklerini önce taş zannettiklerini, bilmeden üstüne bastıklarını, bu kadar büyük bir kaplumbağayı ilk kez bu kadar net gördüğünü ifade etti.

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