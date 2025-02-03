Avcılara sıkı denetim

Kaynak: İHA
Avcılara sıkı denetim

Edirne'de Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Devlet ve Genel Avlaklarda, Kara Avcılığı kanununa göre denetimler arttırıldı. Denetimlerde 33 avcı kontrol edildi. 1 Şahıs hakkında işlem yapıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde bulunan ormanlık alanlarda ve tarlalarda meydana gelen yangın olaylarına yönelik engelleme ve mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

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Edirne'nin göçmen kuşların göç güzergahında bulunması ve göç mevsiminin başlaması sebebiyle yasak avcılıkla mücadele etmek için harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi İpsala ve merkez ilçede denetim yaptı.

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Devlet ve Genel Avlaklarda, Kara Avcılığı kanununa göre yapılan denetimlerde 33 avcının kontrolü yapıldı. Mevzuata aykırı avlandığı tespit edilen 1 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Avda kullandıkları hayvan sesi çıkartan ses cihazı ile diğer kullanılması yasak olan malzemelere el konularak işlemlerin tesis edilmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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