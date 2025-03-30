Avcılar’da 4 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu

Avcılar'da 4 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler yan binanın çatı katına da sıçrarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Avcılar Yeşilkent G-118 Sokak'ta 4 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında çatı katı alev alev yandı. Siyah dumanlar ve alevler gökyüzüne yükselirken, yangın yan apartmandaki çatı katına sıçradı. Yangını fark eden bina sakinleri kendilerini dışarıya attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.