Avcılar’da 8 suçtan kaydı olan şahıs polise ateş etti: 1 polis yaralandı

Kaynak: İHA
Avcılar’da 8 suçtan kaydı olan şahıs polise ateş etti: 1 polis yaralandı
Avcılar’da üst araması yapılmak istenen şahıs tabancayla ateş ederek bir polisi yaraladı. 8 suçtan kaydı olan şüpheli ile yanında bulunan ve 50 suç kaydı olduğu belirlenen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Ambarlı Mahallesi’nde durumundan şüphelenilen 2 şahıs polis ekiplerince durduruldu.

C.G. ve E.B. isimli şahıslara yönelik yapılan GBT işleminde C.G. isimli şahsın hakkında aranma kaydı olduğu belirlendi.

C.G.’nin 19’u “kasten yaralama” suçundan olmak üzere toplamda 50 suç kaydı olduğu ve 21 ay 36 gün ilamatlı olarak arandığı tespit edildi.

Şüphelilerden E.B.’nin ise 8 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.

POLİSE ATEŞ AÇTI

Yapılan üst araması esnasında E.B., belinde bulunan tabanca ile ateş açtı.

Olay sonucu sol bacağından yaralanan polis hastaneye kaldırıldı.

Yakalanarak gözaltına alınan E.B. ve aranması olan C.G. ise "kasten yaralama” ve “görevli memura mukavemet” suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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