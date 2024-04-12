Avcılar’da 8 suçtan kaydı olan şahıs polise ateş etti: 1 polis yaralandı

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Ambarlı Mahallesi’nde durumundan şüphelenilen 2 şahıs polis ekiplerince durduruldu.

C.G. ve E.B. isimli şahıslara yönelik yapılan GBT işleminde C.G. isimli şahsın hakkında aranma kaydı olduğu belirlendi.

C.G.’nin 19’u “kasten yaralama” suçundan olmak üzere toplamda 50 suç kaydı olduğu ve 21 ay 36 gün ilamatlı olarak arandığı tespit edildi.

Şüphelilerden E.B.’nin ise 8 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.

POLİSE ATEŞ AÇTI

Yapılan üst araması esnasında E.B., belinde bulunan tabanca ile ateş açtı.

Olay sonucu sol bacağından yaralanan polis hastaneye kaldırıldı.

Yakalanarak gözaltına alınan E.B. ve aranması olan C.G. ise "kasten yaralama” ve “görevli memura mukavemet” suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.