Avcılar'da bir kadın yeni doğan bebeğini çöpe attı

Kaynak: İHA
Avcılar'da bir kadın yeni doğan bebeğini çöpe attı

İstanbul Avcılar'da, yeni doğan bir bebeği poşet içinde çöp konteynerine bırakan kadın tutuklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Firuzköy Mahallesi'nde meydana geldi. Çöp atan bir vatandaş, konteynerden gelen sesleri duyunca poşetin içinde yeni doğan bir bebek buldu. Sağlık ekipleri bebeği hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de bebeği bırakan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Polis, bebeği çöpe atan kişinin anne Y.F.Ş. olduğunu tespit etti. Evlilik dışı hamile kalan ve hamileliğini ailesinden gizleyen Y.F.Ş., evin banyosunda doğum yaptıktan sonra bebeği bir poşete koyarak çöpe attı. Polis tarafından evinde yakalanarak gözaltına alınan Y.F.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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