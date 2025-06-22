Avcılar'da düğünde atılan havai fişekler, yangına yol açtı

Yangın, akşam saatlerinde Ambarlı Mahallesi Tesisler Yolu Caddesi'ndeki kır düğünlerinin yapıldığı alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, düğünden atılan havai fişekler yan taraftaki otluk alana düştü. Kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, Beylikdüzü ve Avcılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangından yükselen duman nedeniyle çevrede yapılan kır düğünleri erken bitirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

'HER HAFTA AYNI SIKINTIYI YAŞIYORUZ'

Çevrede oturduğunu belirten kadın, "Geçen hafta da aynı olay oldu. Aynı yangını yine yaşadık. İtfaiyemiz yetişti Allah razı olsun. Ama her hafta aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Buradaki düğün salonlarının attığı havai fişeklerden oluyor, büyük ihtimal hesaplamıyorlar, kablolara çarpıyor, değdirip aşağı düşüyor. Her hafta olan birşey yani. Havai fişek olduğundan eminiz. Onun dışında burada yangın çıkmıyor. Düğün olduğu zaman genelde hafta sonları bu olay oluyor” dedi.