Avcılar’da fabrikada çıkan yangının etkisi ortaya çıktı

Kaynak: İHA
Avcılar’da fabrikada çıkan yangının etkisi ortaya çıktı

İstanbul Avcılar Beysan Sanayi Sitesi'nde çıkan fabrika yangını, önceki akşam saatlerinde başlamış ve söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının etkisi, günün aydınlanmasıyla birlikte daha net bir şekilde görülmüştür. Gri dumanların gökyüzünü tamamen kapladığı fark edildi.

Olay dün akşam saat 22.10 civarında İstanbul Avcılar Beysan Sanayi Sitesi'nde başlayan yangına birçok itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın, yaklaşık 7 bin metrekarelik bir alanda meydana gelmiş ve bitişiğindeki otluk alana da sıçrama riski oluşturdu.

Gece saatlerinde yangının yayılma tehlikesi kontrol altına alınırken, alevler de yaklaşık 8 saatlik bir müdahalenin ardından kontrol altına alınabildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için dört koldan müdahale ederken, iş makineleri de çalışmalara destek verdi. Güneşin doğuşu sonrası yangının çevrede yarattığı etki daha belirgin hale geldi. Gri dumanların gökyüzünü kapladığı fabrika yangınında, söndürme çalışmaları kontrollü bir şekilde devam ediyor.

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