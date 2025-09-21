Avcılar'da grup kavgası korku dolu bitti! 'Polis' çığlığıyla kayıplara karıştılar

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul'da bir süredir aralarında anlaşmazlık bulunan iki yabancı uyruklu grup, önceki akşam yeniden karşı karşıya geldi. Taraflar arasında tekme tokatlı bir kavga başladı. Sokak sakinlerinin "Polisi arayacağız!" diye bağırması üzerine gruplar panikle dağıldı ve olay yerinden uzaklaştı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da kavga eden yabancı uyruklu iki grup, polisin geleceğini duyunca ayrılarak olay yerinden uzaklaştı.

Cihangir Mahallesi Cevat Şakir Kabaağaçlı Sokak'ta oturan ve bir süredir aralarında anlaşmazlık olduğu öğrenilen iki grup önceki akşam yeniden karşılaştı. Taraflar tekme ve yumrukla kavga etmeye başladı. Kavga sırasında sokakta yaşayanların "polisi arayacağız" demesi üzerine ayrılarak olay yerinden uzaklaştı. Aynı sokakta yaşayanlar, nedenini bilmedikleri kavgaların sık sık tekrarlandığını söyledi.

