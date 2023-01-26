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Avcılar'da metrobüs arızası

Avcılar'da bir metrobüsün arızalanması nedeniyle metrobüs hattında yoğunluk meydana geldi.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 22:45
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Avcılar'da metrobüs arızası

Avcılar'da metrobüs arızası
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Diğer metrobüsler, yaşanan arıza nedeniyle durağa yanaşmakta zorluk çekti. Arızalı metrobüsten inen yolcuların birçoğu yürüdü. 

Beylikdüzü yönüne giden bir metrobüs saat 20.30 sıralarında Şükrübey Durağı yakınlarında arızalandı.

Arıza nedeniyle metrobüs hattında trafik yoğunluğu oluştu. Metrobüsten inen yolcular, Avcılar Merkez Üniversite Kampusü Durağı'na kadar yürüdü. Yolcusunu bırakacak metrobüsler, arızalı araç nedeniyle durağa yanaşmakta güçlük çekti.

Metrobüslerin yoldaki arızalı araç nedeniyle yavaş hareket etmesi, duraklarda yoğunluk oluşturdu. Arızalı metrobüsün kaldırılmasının ardından metrobüs hattındaki yoğunluk normale döndü. 

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