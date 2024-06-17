Avcılar'da metrobüs durağında yakalandılar! Tam 25 kişi çıktı

Avcılar'daki Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan bir metrobüs durağında tespit edilen bu kişiler, Esenyurt'taki Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği denetimler sırasında dikkatleri üzerine çeken bu grup, İBB Sosyal Tesisleri Metrobüs Durağı'nda bulunurken yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, bu kişileri Türkiye'ye sokan ve daha sonra yurt dışına çıkarmayı planlayan şebekeye yönelik soruşturma derinleştirilerek sürdürülüyor.