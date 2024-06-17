Avcılar'da metrobüs durağında yakalandılar! Tam 25 kişi çıktı

Kaynak: DHA
Avcılar'da metrobüs durağında yakalandılar! Tam 25 kişi çıktı

İstanbul Avcılar'da, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 25 şahıs gözaltına alındı.

Avcılar'daki Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan bir metrobüs durağında tespit edilen bu kişiler, Esenyurt'taki Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

69667.jpg

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği denetimler sırasında dikkatleri üzerine çeken bu grup, İBB Sosyal Tesisleri Metrobüs Durağı'nda bulunurken yakalandı.

69667-1.jpg

Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, bu kişileri Türkiye'ye sokan ve daha sonra yurt dışına çıkarmayı planlayan şebekeye yönelik soruşturma derinleştirilerek sürdürülüyor.

İlgili Haberler
Dev bankadan emeklilere 15 Bin TL'ye varan ödeme! Ay sonuna kadar sürecek
Piknik alanı savaş alanına döndü. Sopalarla birbirlerine saldırdılar
Salda Gölü mü Konyaaltı plajı mı belli değil. Doğa harikasına ikinci hançer
Hindistan’da tren kazası: 8 ölü, 60 yaralı
Kurban almaya parası yetmeyen emekli karpuz kesti
Erdoğan'dan bayram günü 'Cumhur İttifakı' açıklaması
Bayram sabahı Atatürk heykeline saldıran dayı yeğen tutuklandı
Netanyahu'nun oğlundan İsrail ordusuna ihanet suçlaması
Kadın değil bukalemun mübarek. İzleyenler şok oldu
Son Haberler
İstiklal Caddesi'ne gidenler yürüyecek yer bulamadı Yerel Haberler
İstiklal Caddesi'ne gidenler yürüyecek yer bulamadı
Dev bankadan emeklilere 15 Bin TL'ye varan ödeme! Ay sonuna kadar sürecek Memur ve Emekli
Dev bankadan emeklilere 15 Bin TL'ye varan ödeme! Ay sonuna kadar sürecek
Fransa'ya vuran büyük piyangoyu açıkladı Spor
Fransa'ya vuran büyük piyangoyu açıkladı
Tek başına 3 kişilik iş yapan keçi Video
Tek başına 3 kişilik iş yapan keçi
Pencereden giren serçe evden ayrılmıyor Video
Pencereden giren serçe evden ayrılmıyor
Allah, aklımızı hakkıyla kullanmayı nasip etsin. Yazarlar
Allah, aklımızı hakkıyla kullanmayı nasip etsin.
Bastır parayı 4 yıl değil 4 günde al diplomayı Yazarlar
Bastır parayı 4 yıl değil 4 günde al diplomayı