Avcılar'da metrobüs kazası: İki yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Avcılar'da metrobüs kazası: İki yaralı

Avcılar'da metrobüs önündeki metrobüse arkadan çarptı. Kazada iki kişi yaralandı

Avcılar'da bir metrobüsün önündeki metrobüse arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle seferler bir süre tek şerit üzerinden gerçekleştirilirken, aracın olay yerinden kaldırılması sonrası seferler normale döndü.

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Metrobüs kazası, Söğütlüçeşme istikametine seyreden metrobüse, Avcılar'da Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kazaya neden olan metrobüsteki iki yolcu yaralandı. Kaza sebebiyle metrobüste hasar meydana geldi. Metrobüs seferleri bir süre tek şerit üzerinden sağlandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ekiplerin araç kaldırma çalışmaları sonrası yol trafiğe tekrar açılırken, seferler normale döndü.

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