Avcılar'da motosiklet kazası

Motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Cumartesi günü öğle saatlerinde Gümüşpala Mahallesi'nde Şükrübey metrobüs durağı yakınlarında meydana geldi. Yan yola girmek için bir süre kaldırımda bekleyen motosiklet sürücüsü gaza bastığı sırada kontrolü kaybederek hızla yola çıktı. Sürücü bu sırada iki şeritli yan yolda ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düştü. Bu sırada arkadan gelen ve kazayı gören araç sürücüleri durdu. Çevredekilerin yardımına koştuğu sürücü hafif sıyrıklarla atlattı. Hafif ticari araçta maddi hasar meydana gelirken, motosikletin kaldırımdan yola çıktığı ve hafif ticari araca çarptığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.