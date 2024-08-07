Avcılar’da otluk alan alev alev yandı

Kaynak: DHA
Avcılar’da otluk alan alev alev yandı

Avcılar’da otluk alanda çıkan yangın rüzgarında etkisiyle büyüyerek yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın düğün salonuna sıçramadan söndürüldü.

Saat 15.40 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple Ambarlı Mahallesi, Etibank Caddesi'nde ağaçların da bulunduğu otluk bir alanda çıktı. Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına ilk müdahale mahalle sakinleri tarafından gerçekleştirilirken itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesinden sonra yangın kontrol altına alındı. Yangın, alevler düğün salonuna ulaşmak üzereyken kontrol altına alındı. Yaşananları anlatan Ezgi Giriş, hastaneden geldiklerini, yorgun oldukları için uyuduklarını, bir anda sese uyandıklarını baktıklarında bir alanın yandıklarını gördüklerini söyledi. Giriş, “Daha sonra alevler bu tarafa doğru geldi. Ağaçlar ve düğün salonunun oralara kadar yayıldı. İnanılmazdı" ifadelerini kullandı.

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