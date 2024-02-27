Avcılar'da park halindeki 2 otomobil alev alev yandı

Kaynak: DHA
Avcılar'da park halindeki 2 otomobil alev alev yandı
Avcılar'da park halindeki 2 otomobil alev alev yandı

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak 2 aracı kurtardı.

Yangın, saat 19.20 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler büyüyen yangın, park halindeki diğer bir araca da sıçradı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık bir çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Yangında 2 araç kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

Son Haberler
Çanakkale depreminin hissedildiği İstanbul'da acil dönüşüm gerektiren yedi ilçe Gündem
Çanakkale depreminin hissedildiği İstanbul'da acil dönüşüm gerektiren yedi ilçe
Yunanistan'da çiftçiler valilik binası önüne gübre ve saman döktü Dünya
Yunanistan'da çiftçiler valilik binası önüne gübre ve saman döktü
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı Spor
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
Ankaragücü Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişme Spor
Ankaragücü Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişme
İsrail ve Hizbullah arasında sınırda füze savaşı Dünya
İsrail ve Hizbullah arasında sınırda füze savaşı
Milli Savunma Bakanı Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Radakin ile görüştü Gündem
Milli Savunma Bakanı Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Radakin ile görüştü