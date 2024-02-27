Avcılar'da park halindeki 2 otomobil alev alev yandı

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak 2 aracı kurtardı.

Yangın, saat 19.20 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler büyüyen yangın, park halindeki diğer bir araca da sıçradı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık bir çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Yangında 2 araç kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.