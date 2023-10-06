Avcılar’da restoran ve 2 baraka ev cayır cayır yandı

Avcılar’da içerisinde çok sayıda barakanın olduğu piknik alanında, restoran olarak kullanılan bir baraka ve işçilerin kaldığı 2 baraka alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

KAYNAK: İHA
Avcılar’da restoran ve 2 baraka ev cayır cayır yandı

İstanbul'un Avcılar ilçesi Firuzköy Mahallesi Yediveren Sokak üzerinde saat 05.00 sıralarında, bin metrekare alana kurulu işletme içinde bulunan barakalarda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, üç ayrı noktada çıkan yangınlara dört bir yandan müdahale etti. Restoran ve işçilerin kaldığı 3 barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sonrası barakalar kullanılamaz hale gelirken içeride kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi. Ölü ve yaralının olmadığı yangında işletmede maddi hasar meydana geldi.

Polis ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.

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