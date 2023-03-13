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Avcılar'da site parmaklıklarına asılı ceset bulundu

Avcılar'da bir sitenin parmaklık demirlerine iple asılı halde erkek cesedi bulundu. Cesedin Türkmenistan uyruklu bir şahsa ait olduğu belirlendi.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 23:16
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Avcılar'da site parmaklıklarına asılı ceset bulundu

Avcılar'da site parmaklıklarına asılı ceset bulundu
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 (İHA) - Edinilen bilgilere göre, olay Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde yaşandı.

Sabah saatlerinde işe gitmek üzere sokağa çıkanlar, bir sitenin yanındaki boş arazide demir parmaklarda ipe asılı bir erkek cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemede cesedin Türkmenistan vatandaşı Arslan Annayev'e (38) ait olduğu belirlendi.

Ceset cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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