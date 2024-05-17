Sosyal medya ve örtülü operasyonlar

Sosyal medya, bilgi savaşının yeni cephaneliğidir; zihinlerimizi korumak için sağlam kalkanlar gerekir!..

Sosyal medya çağında bilgi savaşları artık gizli operasyonlarla yürütülüyor.

Geleneksel çatışmaların aksine; sahte hesaplar, botlar ve manipülatif içerikler ön planda.

Örtülü operasyonların amacı kamuoyunu yönlendirmek, siyasi rakipleri zayıflatmak, toplumsal hareketleri bastırmak ve belirli ideolojileri yaymak.

Örtülü operasyonların belirgin hedeflerinden biri kamuoyu algısını yönetmektir.

Belirli bir konu ya da kişi hakkındaki düşünceleri değiştirmek veya kontrol altına almak için dezenformasyon ve propaganda kullanılıyor.

Özellikle siyasi rakipleri zayıflatmak amacıyla sahte haberler ve karalama kampanyaları düzenleniyor. Toplumsal hareketler de baskı altına alınmak istendiğinde nefret söylemi ve şiddet içerikleriyle korku ve bölünme yaratılıyor.

Ayrıca belirli bir ideolojiyi teşvik etmek için sosyal medya platformları aktif bir şekilde kullanılıyor.

Peki operasyonlar nasıl yapılıyor?

Sahte hesaplar, gerçek insanlar gibi görünüp aslında başka amaçlar güden kişiler/gruplar tarafından oluşturuluyor.

Botlar, otomatik olarak belirli metinleri veya bağlantıları paylaşıyor ve beğeniyor.

Dezenformasyonla yanlış veya yanıltıcı bilgiler yayılırken, propaganda belirli bir bakış açısını veya ideolojiyi teşvik ediyor.

Nefret söylemiyle belirli gruplar hedef alınıyor ve tehdit ediliyor.

Ayrıca siber zorbalıkla muhalif sesler susturulmaya çalışılıyor. (Küfür, hakaret, hedef gösterme, komplo, şantaj vb.)

2016 ABD Başkanlık Seçimleri'nde Rusya'nın sahte hesaplar ve botlarla dezenformasyon yaydığı iddia edildi.

Arap Baharı'nda sosyal medya, protestoların organize edilmesinde önemli bir rol oynadı ve dezenformasyon aracı olarak kullanıldı.

Myanmar'da ordunun Facebook'u propaganda için kullandığına dair vahim örnekler bulunmakta.

Doğu Türkistan’da ise Çin, sistemli olarak Uygur Türklerini radikal bir örgüt olarak göstermeye çalışıyor. Bu amaçla çeşitli ülkelerde medya gruplarını ve siyasi figürleri fonluyor.

Pekin yönetimi sosyal medyada toplama kamplarının aslında rehabilitasyon merkezi ya da meslek eğitim merkezi olarak lanse ederek propaganda yapıyor.

Sosyal medyada örtülü operasyonlarla mücadele önemli olduğu kadar da zordur.

Kullanıcıların bilinçlenmesi, dezenformasyon ve propagandayı tespit etme becerilerinin geliştirilmesi gerekiyor.

Bağımsız doğrulama kuruluşlarıyla iş birliği yaparak bilgilerin doğruluğunu teyit etmek ve sosyal medya platformlarının daha şeffaf olmalarını sağlamak da önemli adımlar arasında.

Ayrıca yasal düzenlemelerle sosyal medya platformlarının faaliyetlerini denetlemek ve dezenformasyonu önlemek gerekiyor.

Sosyal medya her ne kadar bilgi alışverişi ve eğlence için önemli bir araç olsa da dezenformasyon ve manipülasyon için de etkili bir şekilde kullanılıyor.

Örtülü operasyonlarla mücadele çağımızın en büyük siyasi ve sosyal zorluklarından biri hâline geldi.

Şeffaflık, eğitim ve yasal düzenlemelerle bu sorunlarla etkili bir şekilde başa çıkılabilir ve sosyal medyanın asıl amacı olan bilgi paylaşımı ve iletişim özgürlüğü korunabilir.

Bilgi okyanusunda yüzerken, sahte haberlerin sularına kapılmamak için dikkatli olmalıyız.

Not: “Sosyal Medya ve Siyasal İletişim” çok yakında tüm kitapçılarda!..