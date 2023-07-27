Avcılar’da Suriyeli tacizciye meydana dayağı

Avcılar’da Suriyeli olduğu iddia edilen biri iki kadını taciz ettiği fark edilince mahalleli tarafından darp edildi.

KAYNAK: DHA
Avcılar’da Suriyeli tacizciye meydana dayağı

Olay Pazartesi günü gece saatlerinde, Merkez Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Suriyeli olduğu öğrenilen Ahmad Al M., sokakta köpeklerini gezdiren iki kadını takip etti.

Şüpheli daha sonra park halindeki bir aracın arkasında gizlenerek, sohbet eden kadınları gözetlemeye başladı. Bu sırada oradan geçen birkaç kişi, aracın arkasında gizlenen şüphelinin cinsel organını çıkardığını fark etti.

avcilarda-taciz-suphelisine-mahalleliden-dayak-8819-dhaphoto1.jpg

KADINLAR SPAIK VAR DİYE BAĞIRDI

Kadınlar ise durumu fark ettiklerinde, "Sapık var" diye bağırdı. Kadınların bağırması üzerine kısa sürede toplanan mahalleli, Ahmad Al M.'yi yakalayıp tartaklamaya başladı.

Şüpheli daha sonra Avcılar Polis Merkezi'ne götürülerek polise teslim edildi.

İki kadından biri, şüpheliden şikayetçi olduğunu belirtirken Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile gözaltına alınan şüpheli ile ilgili soruşturma devam ediyor.

avcilarda-taciz-suphelisine-mahalleliden-dayak-8819-dhaphoto2.jpg

avcilarda-taciz-suphelisine-mahalleliden-dayak-8819-dhaphoto3.jpg

avcilarda-taciz-suphelisine-mahalleliden-dayak-8819-dhaphoto5.jpg

Öne Çıkanlar
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
Son Haberler
Vize sorunu TBMM gündemine taşındı Güncel
Vize sorunu TBMM gündemine taşındı
Sivasspor'a Dinamo Kiev'den takviye Spor
Sivasspor'a Dinamo Kiev'den takviye
Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı. Tatil için Türkiye'ye geldi Magazin
Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı. Tatil için Türkiye'ye geldi
Tanju Özcan'dan İmamoğlu için bomba iddia. Canlı yayında açıkladı Siyaset
Tanju Özcan'dan İmamoğlu için bomba iddia. Canlı yayında açıkladı
Lifli besinler kalp krizini önlüyor Sağlık
Lifli besinler kalp krizini önlüyor
Fenerbahçe'den transfer sinyali. Yapılan paylaşım taraftarı heyecanlandırdı Spor
Fenerbahçe'den transfer sinyali. Yapılan paylaşım taraftarı heyecanlandırdı