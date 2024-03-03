Avcılar’da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Saat 09.00 sularında, TEM Otoyolu'nun Tahtakale Mahallesi Yarımburgaz Viyadüğü mevkiinde gerçekleşen kazada iddiaya göre, sürücü Osman Can Demirci, Edirne istikametindeki hafif ticari araçla seyir halindeydi.

Sürücüsü Osman Can Demirci’nin henüz tespit edilemeyen bir sebeple direksiyon kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç bariyerlere çarpıp takla attı. Takla atan hafif ticari araç sürücüsü, Selman B.'nin bulunduğu kamyonete çarptı. Aynı istikamette seyir halinde olan sürücüsü Mustafa Y.’nin olduğu hafif ticari araç öndeki araçlara çarparak durabildi.

Gelen ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise trafiğin akışını sağlayarak geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı.

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Sağlık ekipleri meydana gelen zincirleme kazada, kamyonette yolcu olarak bulunan Arif Ozan Göktaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 1’i ağır olmak üzere yaralanan 5 kişi ambulansla hastaneye götürüldü. Sürücü Osman Can Demirci de ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Durma noktasına gelen trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından eski haline döndü.