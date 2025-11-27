Avcılar'da zabıta ekipleri ihbar üzerine Üniversite Mahallesi'nde bulunan bir binanın arka girişinde kaçak pasta üretildiği ve çeşitli pastane ve düğün salonlarına gönderildiği iddia edilen adrese baskın yaptı.

İmalathaneyi bir hafta önce açtığını söyleyen iş yeri sahibi, zabıta ekiplerinden ruhsat alabilmek için ek süre talep etti. İş yerinin hijyen denetimlerinde ise bazı bölümlerde kurallara uyulmadığı, gıda ürünleri ile inşaat malzemelerinin aynı ortamda bulunduğu, tezgah ve makinelerde temizlik kurallarına uyulmadığı belirlendi. İmalathane mühürlendi.