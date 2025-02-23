Avlanmaya gitti. 12 yaşındaki oğlunu canından etti

Kaynak: DHA
Avlanmaya gitti. 12 yaşındaki oğlunu canından etti

İzmir'in Bornova ilçesinde Rıfat E., av sırasında elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu oğlu Ateş Ali E.'yi (12) başından vurdu. Ateş Ali E. hayatını kaybederken, Rıfat E. ise gözaltına alındı.

Olay, dün sabah saatlerinde Gökdere Mahallesi Rasathane mevkiinde meydana geldi. Oğlu Ateş Ali E. ile avlanmaya giden Rıfat E.'nin elindeki av tüfeği iddiaya göre kazara ateş aldı.

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Silahtan çıkan saçmalar Ateş Ali E.’nin başına isabet etti. Rıfat E.’nin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ateş Ali E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ateş Ali E.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Rıfat E., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

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