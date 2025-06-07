AVM'de kan aktı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir AVM'de arkadaşlarıyla gezen genç, bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. O anlar anbean kaydedildi.

Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan Arasta Park AVM’de, "yan bakma" sebebiyle iki kişi, bir grup gencin önünü kesti. Tehditler savuran gençlerden Şahin C., belinden çıkardığı bıçak ile karşı gruptaki bir kişiye saldırdı.

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Kendini korumak isterken elinden bıçaklanan şahsa 8 dikiş atıldı. O anlar ise amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde bıçakla saldıran şahsın, "Çıkartırsam hemen gırtlağına sallarım. Harbi sallarım. Sen buradan gittin gittin. Bak hala duruyor" dediği anlar ile bıçağı belinden çıkarması yer alıyor.

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Şahin C. isimli şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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