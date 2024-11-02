AVM’lerin korkulu rüyası olan hırsızlar yakalandı

İstanbul'daki alışveriş merkezlerinde bulunan elektronik mağazalardan drone, sanal gerçeklik gözlüğü, oyun konsolu gibi binlerce liralık hırsızlık yapan yabancı uyruklu iki hırsız polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da son günlerde artan elektronik eşya hırsızlıkları nedeniyle polis soruşturma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde şüphelilerin müşteri gibi dolaşarak kimsenin olmadığı sırada raflarda bulunan elektronik eşyaları yanlarındaki çantalara koyarak mağazalardan ayrıldığı belirlendi. Yapılan soruşturmada Alışveriş Merkezlerinde bulunan 7 farklı mağazada meydana gelen elektronik eşya hırsızlıklarının aynı kişiler tarafından yapıldığı tespit edildi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, önceki gün düzenlendikleri operasyonda hırsızlık olayını gerçekleştiren Ukrayna uyruklu O. Y. (37) ile Ermenistan uyruklu D. P.'yi (34) gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsurunun bulunmadığı öğrenildi.

Üsküdar, Bayrampaşa, Ataşehir, Kadıköy ve Beyoğlu'nda bulunan alıveriş merkezleri içindeki 7 mağazadan hırsızlık yaptıkları belirlenen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.