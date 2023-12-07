AVM'nin yılbaşı süslemeleri Rize'yi karıştırdı. 'Haç'a benzetildi

Rize'de bir AVM'nin yılbaşı için yaptırdığı hediye paketi görünümlü ışıklandırması 'haç' işaretini benzediğini öne sürenler tepki gösterdi. Olay hakkında açıklama yapan AVM, hedef gösterildiklerini ve hukuki işlem başlatacaklarını açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
AVM'nin yılbaşı süslemeleri Rize'yi karıştırdı. 'Haç'a benzetildi

Rize kent merkezinde yer alan bir alışveriş merkezi, 2023 yılının sona ermesine sayılı günler kala yılbaşı için ana giriş önünde süslemede bulundu. AVM’nin dış cephesi de hediye paketi görünümlü ışıklandırma ile ışıklandırıldı.

Ancak, bu süsleme bazı vatandaşlar tarafından tepki çekti. Vatandaşlar, ışıklandırmanın Hristiyanların dini sembolü olan haç işaretini anımsattığını öne sürdü. Sosyal medyada da konuyla ilgili tepkiler dile getirildi.

Vatandaşlar, ışıklandırmanın dini hassasiyetleri rencide ettiğini belirterek alışveriş merkezi yönetimini eleştirdi.

Bazı paylaşımlarda da AVM’nin iç kısmındaki süslemelerde kullanılan gökkuşağı renklerindeki şemsiyeler, LGBT’yi temsil ettiği iddiasıyla eleştiri aldı.

AVM AÇIKLAMA YAPTI

Gelen tepkiler üzerine AVM’den açıklama yapıldı. Alışveriş merkezlerinin hediye alma noktası olduğu düşüncesiyle hareket edildiği ifade edilen açıklamada, “Kurdele ve fiyonk figürleriyle tasarlanan ışıklandırma projesi, henüz tamamlanmış değildir. Şu anda paylaşılan görsellerin, gerçeği yansıtmayan ve bir karalama kampanyasının parçası olarak tamamen kasıtlı bir şekilde farklı açılardan oynanarak sunulduğunu üzülerek görmekteyiz” denildi.

HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILACAK

Açıklamada tepkilerle ilgili hukuki süreç başlatılacağı belirtilirken, “Kuruluşumuzun itibarının doğru bir şekilde korunması için gerekli adımları atmaya kararlı olduğumuzu vurgularken, adımızın yanlış haberlerle anılmasına sebep olanlarla ilgili olarak, bu tür eylemlere karşı her türlü hukuki süreci başlatacağımızı belirtmek isteriz. Rize halkının hassasiyeti bizim için önceliklidir. Ancak, bu tür yanlış anlamaların giderilmesi ve doğru bilgiye ulaşılması için bu açıklamayı yapma zorunluluğunu hissetmekteyiz” ifadelerine yer verildi.

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