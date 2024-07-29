Avokado ağaçları yandı

Antalya’nın Alanya ilçesi Yeşilöz Mahallesi’nde Ahmet Sağlam’a ait avokado bahçesinde çıkan yangında 30'a yakın ağaç zarar gördü.

Yeşilöz Mahallesi Denizgüneyi mevkiinde bulunan bir avokado bahçesinde yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Mahalle sakinleri bir taraftan kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederken, diğer taraftan yangını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 30’a yakın avokado ağacı ise zarar gördü.