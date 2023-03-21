Geçiş garantili Avrasya Tüneli’nde 5 yıllık hedefe 6 yılda ulaşılamadı. Geçsek de geçmesek de ödüyoruz

Yap-İşlet-Devret (YİD) projelerinden olan ve 2017’de hizmete açılan Avrasya Tüneli’nde geçiş sayıları her geçen gün artmasına rağmen verilen garantilere ulaşılamadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakalarını kara yoluyla birbirine bağlayan Avrasya Tüneli’ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, tünelin hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım imkanı sağladığını belirterek, tünelden geçiş yapan araç sayısında da artış yaşandığını aktardı.

Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli’nden 17 Mart Cuma günü 75 bin 865 araç geçişiyle 2023 yılının en yüksek günlük geçiş sayısına ulaşıldığını, 13-17 Mart arasında ise 353 bin 665 araç geçişi gerçekleştiğini duyurdu.

6 YILDA VERİLEN GEÇİŞ GARANTİLERİNE ULAŞILAMADI

Haber3'te yer alan bilgilere göre, ancak Hazine garantili projede zaman zaman günlük hedefler yakalansa da 6 yılda verilen geçiş garantilerine hâlâ tam ulaşılamadı.

Avrasya Tüneli için verilen garantilere göre; 2017-2021 arasındaki 5 yılda tünelden 120 milyonun üzerinde aracın geçmesi gerekiyordu. Bakanın verdiği bilgilere göre 6 yılda bile hedefe ulaşılamadı. Bakan Karaismailoğlu dün yaptığı açıklamada Aralık 2016’da açılan Avrasya Tüneli’nden 17 Mart 2023 itibarıyla toplam 102 milyon 636 bin aracın geçtiğini açıkladı.

HAZİNE’’YE YÜK OLARAK YANSIYOR

Ulaşılamayan geçiş garanti bedelleri Hazine’ye yük olarak yansıyor. Hazine’den geçmeyen her araç için 132 lira ödenirken, gişede ücretler düşük tutulduğundan geçen her araç için ise 79 lira ödeniyor.

Katkı payı adı altında yapılan bu ödemeler milyarları aşıyor. Sadece 2022 Şubat-Ekim ayları arasında 1.2 milyar TL katkı payı ödemesi yapılırken, ayrıca geçmeyen araçlar için de ortalama 534 milyon TL de garanti ödemesi yapılarak Hazine’den toplam 1 milyar 734 milyon lira ödeme yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü , Çanakkale Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Ankara-Niğde Otoyolu için yaklaşık 55 milyar lira katkı ve garanti ödemeleri için ödenek ayrıldı.