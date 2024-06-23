Avrupa basını Arda Güler'e şaşırdı

EURO 2024'de F Grubu'nun ikinci haftasında Portekiz, Türkiye'yi 3-0 mağlup etti ve grup liderliğine yükseldi.

Avrupa basını, Vincenzo Montella'nın 'yorgun' olarak ifade ettiği Arda Güler'i yedek başlatması ve oyuna 70. dakikada sokması, Avrupa basınında geniş yer buldu.

İŞTE O MANŞETLER

AS Gazetesi (İspanya): "Arda Güler, oyuna girdiğinde varlığını hissettirdi. Orta alanda ve ceza sahasına yakın bölgede topu anlamlı bir şekilde dolaştırdı ve işler onun etrafında gelişti. Bu durum, neden maça ilk 11'de başlamadığını anlamayı zorlaştırıyor. Montella'nın kendisini ön plana çıkarmak isteyen ve basının, ana figürüne yönelik övgülerine kıskançlıkla tepki veren teknik adamlardan biri olmasından korkuyorum."

The Sun (İngiltere): 'Genç futbolcu Arda Güler, Portekiz karşısında Türk taraftarların sahada görmek istediği oyuncuydu ve oyuna girdiği andan itibaren de hayal kırıklığına uğratmadı. Arda oyuna girdikten sonra, üçüncü bölgede topu ileri taşıyan pas denemelerinde beşte beşle, yüzde yüz isabetle oynadı. Tüm maç boyunca hiçbir oyuncu üçüncü bölgede bu kadar çok pas yapmadı.'

Calciomercato (İtalya): "Montella, hem Juventus oyuncusu Kenan Yıldız'ı, hem de hafif bir kas yorgunluğu yüzünden Gürcistan'a karşı attığı müthiş golden sonra fenomen Arda Güler'i ilk 11'e almayarak kadro seçiminde şaşırttı."

BolaVip (Arjantin): "Dortmund Stadı'nda Türkiye'nin Portekiz'e yenildiği karşılaşmada Arda Güler, Vincenzo Montella'nın ilk 11'inde yer almadı. Real Madridli futbolcu, ilk hafta Gürcistan karşısında ilk 11'de forma giymiş, hatta gol bile atmıştı. Ancak bu kez ikinci yarı oyuna alındı."

Erem News (Birleşik Arap Emirlikleri): "Türkiye'nin Gürcistan karşısında 3-1 galibiyetle sonuçlanan ilk maçında harika bir golle dikkat çeken 19 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmanın sadece son 20 dakikasında yer aldı."