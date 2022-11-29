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AB açıkladı: Dron piyasası 14,5 milyar avroya çıkacak

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerde dron hizmetleri pazarının 2030 yılına kadar 14,5 milyar avroya ulaşacağını öngördü.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 14:15
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Avrupa Birliği açıkladı: Dron piyasası 14,5 milyar avroya çıkacak

AB açıkladı: Dron piyasası 14,5 milyar avroya çıkacak
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AA'da yer alan habere göre, AB Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Adina Valean, Brüksel'de AB'nin "Dron Stratejisi" hakkında basın toplantısı düzenledi.

"Dron teknolojileri son yıllarda hızla gelişti." diyen Valean, Avrupa'da insansız hava aracı pazarını daha da geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Valean, "Dronlar, dağlardaki arama kurtarma çalışmalarına destek vererek en az 10 hayat kurtardı." dedi.

Son dönemde dronların Avrupa'da gemilerin çevre kurallarına uyumunu da denetlediğini anımsatan Valean, bu cihazların Dublin'de yiyecek taşımada da kullanıldığını anlattı.

Valean, gelecekte dronlarla daha fazla teslimat yapılacağını ve bunun yolcular için yeni ulaşım hizmetleri sunacağını ifade etti.

Dronların ekonomik açıdan da ilgi çekici olduğuna işaret eden Valean, "Stratejimiz doğru bir şekilde uygulanırsa, dron pazarının 2030 yılına kadar 14,5 milyar avro değerinde olabileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Valean, dron hizmetlerinin AB'de 145.000 yeni istihdam ortaya koyabileceğini sözlerine ekledi.

Dron teknolojilerini güvenli bir şekilde kullanmak için gerekli düzenlemeler yapılmasının önemini anımsatan Valean, stratejiyle yeni dron teknolojilerinden daha fazla faydalanmayı sağlayacak düzenleyici ve ticari ortamları kurmaya yönelik 19 operasyonel, teknik ve mali eylem belirlediklerini anlattı.

Valean, stratejilerinin insansız hava aracına karşı çözümler geliştirmeyi de içerdiğini belirterek, bunun dron endüstrisi ile sivil savunma ve kolluk güçleri arasında yeni birliktelikler oluşturmaya katkı sağlayacağını belirtti.

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