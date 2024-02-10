Avrupa Birliği mali kurallarda reforma gidiyor

Avrupa Birliği Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu arasında müzakere edilen yeni mali kurallarda uzlaşma sağlandığı duyuruldu.

Alınan kararlarla birlikte kamu borçları ve bütçe açıkları kademeli, gerçekçi bir şekilde azaltılacağı kaydedildi.

Konjonktür karşıtı politikalara uygun alan sağlanabileceği anlaşmayla ilgili olarak makroekonomik dengesizliklerin giderilmesinin Avrupa Birliği'nin önceliği olacağı belirtildi. Bu nedenden dolayı üye ülkelerin orta vadeli mali yapısal planlar hazırlaması gerekecek.

Komisyon, kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 60'ını aştığı veya kamu açığının GSYH'nin yüzde 3'ünü geçtiği üye ülkelere bir referans yörünge sunacak.

Referans yörünge, üye ülkenin 4 yıllık mali uyum döneminin sonunda kamu borcunun makul bir düşüş eğilimi göstermesini veya orta vadede ihtiyatlı seviyelerde kalmasını sağlamaya yönelik olacak.

Söz konusu referans yörünge, borç seviyelerinde düşüşü, borç sürdürülebilirliğini korumayı ve bütçe açığını yüzde 3'ün altında tutmayı amaçlayacak.