Avrupa Birliği oturma ve çalışma izni almayı kolaylaştıracak

Son günlerde Türklere "schengen vizesi" verilmediği iddiaları gündeme gelmiş ve Almanya yaptığı yazılı açıklama ile en çok vizeyi Türk vatandaşlarına verdiklerini duyurmuştu. Tüm bu gelişmelerin ardından yurtdışına yerleşmeyi planlayan vatandaşlar için sevindirecek haber ise Avrupa Birliği Konseyi'nden geldi.

Konsey, AB işgücü piyasasına yönelik yasal göçle ilgili yasaların güncellenmiş hali üzerinde mutabık kaldıklarını ilan etti.

"AB, ÇALIŞACAK KİŞİLERİ İŞGÜCÜ PİYASASINA KATMAK İSTİYOR"

Güncelleme, AB'nin "ihtiyaç duyulan yetenekleri AB'ye çekmeyi" amaçlayan paketi çerçevesinde yapılıyor. AB, böylece hem düzenli göçü artırmak hem de ihtiyaç duyduğu alanlarda ve mesleklerde çalışacak kişileri işgücü piyasasına katmak istiyor.

Konsey'den yapılan açıklamaya göre, "single permit" (tekli izin) olarak adlandırılan ve hem oturma hem de çalışma iznini kapsayan düzenlemenin güncellenmiş hali, başvuru prosedürünü kolaylaştıracak. AB, bu sayede AB dışından istihdam edilecek "yeteneklerin" sayısının artmasını bekliyor.

İŞGÜCÜ SUİSTİMALİNİN ORTADAN KALDIRILMASI AMAÇLANIYOR

Yeni düzenlemeyle AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşları, Birlik içinde istihdam edildiklerinde daha fazla haklara sahip olacaklar ve çalışma hakları bakımından AB vatandaşlarıyla eşit muamele görecekler. Böylece, AB içindeki işverenlerin, işgücü suistimalinin de ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan AB dönem başkanlığını yürüten İsveç'in Göç Bakanı Maria Malmer Stenergard, "İşgücü eksiklikleri, şirketlerimizi yavaşlatırken ve büyümelerini, yenilenmelerini önlediği bir dönemde, bu şirketlerimiz yabancı profesyonelleri daha kolay istihdam edebilmeli. Öngörülebilir ve kolay bir başvuru süreci çok önemli. Bugün üzerinde anlaştığımız tekli izin bunu garantiliyor." ifadesini kullandı.

"SİNGLE PERMİT" DÜZENLEMESİ

"Single permit" adı verilen izin hakkındaki yasa, AB vatandaşı olmayanların, AB içinde yaşamasını ve çalışmasını düzenliyor. AB üyesi ülkeler, AB dışından kaç kişiye bu izni vereceklerini kendileri belirliyor.

Yeni düzenlemeye göre, AB vatandaşı olmayan bir kişi, AB dışındayken veya içindeyken bu izin için başvuru yapabilecek. Başvurudan sonraki 4 ay içinde iznin verilip verilmeyeceğine ilişkin kararın çıkması gerekecek. "Single permit" sahibi kişi, bildirim yaparak veya ilgili makamlara başvuruda bulunarak işverenini değiştirebilecek. İzin sahibi kişi işsiz kalırsa iznin geçerlilik tarihi dahilinde işsiz geçirilen iki aylık süre içinde AB ülkesinde kalmaya devam edebilecek. AB'nin mevcut "single permit" yönetmeliği 2011'de çıkarılmıştı. AB Komisyonu, Nisan 2022'de bunun güncellenmesini teklif etmişti.

AB'nin istatistiklerine göre, üye ülkeler, 2019'da yaklaşık 3 milyon single permit verdi. Bunların 1,2 milyonu ilk kez verilen izinler, diğerleri yenileme veya izin değişimiydi.

Düzenlemeye son hali, AB Konseyi ile Avrupa Parlamentosu arasındaki görüşmelerden sonra verilecek.