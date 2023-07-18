Avrupa Birliği: Türkiye ile müzakere başlatmayacağız

Erdoğan yönetiminin İsveç’e NATO üyeliği konusunda verdiği desteğin ardından yeniden gündeme gelen Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üyeliğine dair Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından negatif bir rapor hazırlandı.

AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Türkiye ile ilgili hazırlanan son raporun dış ilişkiler komitesinde aleyhte hiç bir oy kullanılmadan kabul edildiğini duyurdu. Euronews’in aktardığına göre son oylamanın eylül ayında yapılacağı rapora 47 lehte oy kullanılırken 10 üye çekimser kaldı.

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye'nin üyelik müzakerelerinin şu anki şartlarda yeniden başlayamayacağının altını çizdi; AB ve Türkiye ilişkilerinin farklı bir düzlemde ilerlemesi gerektiğini kaydetti.

Raporda halihazırdaki politikaları değişmediği müddetçe üyelik sürecinde ilerlemenin mümkün olmadığı belirtilirken ilişkilerin gelişebilmesi için “paralel ve gerçekçi bir düzlem bulunması” tavsiyesinde bulunuldu.

Raporda Türkiye’den demokratik değerlere, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygı göstermesi beklendiği belirtildi.

Öte yandan Türkiye’den İsveç’in NATO üyeliğini geciktirmeden onaylaması istenirken bir ülkenin NATO üyelik sürecinin başka bir ülkenin AB üyeliği süreciyle ilişkili olmadığı vurgulandı.

AB'Yİ SORAN MUHABİRE "AĞZIN BAL YESİN" DEMİŞTİ

10 Temmuz’da Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki üçlü görüşmenden sonra yapılan yazılı açıklamada, TBMM’nin İsveç’in üyeliğine onay vermesine yönelik uzlaşmaya varıldığı belirtildi.

İsveç ile Türkiye arasında varılan 7 maddelik mutabakatta, Türkiye’nin NATO üyeliği konusunda İsveç’e vereceği desteğin yanı sıra, İsveç’in de Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) sürecine destek vereceği ifade edilmişti.

Erdoğan yaptığı açıklamalarda, İsveç’in NATO üyeliğine destek vermesine karşılık Türkiye’nin AB üyelik sürecinin desteklenmesini istemişti.

Erdoğan, Litvanya’daki NATO zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında "İsveç’e verdiğiniz destek, Türkiye’nin AB üyeliğinin başlangıcı mı?" sorusunu soran gazeteciye “Ağzın bal yesin” yanıtını vermişti.