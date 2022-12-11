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AB ve NATO'dan Kosova'daki şiddet olaylarına tepki

Avrupa Birliği (AB) ve NATO, Kosova'nın kuzeyindeki şiddet olaylarına ve AB'nin Hukukun Üstünlüğü Misyonu'na (EULEX) saldırılara tepki gösterdi.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 17:17
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Avrupa Birliği ve NATO Kosova'nın kuzeyindeki şiddet olaylarına ve AB'nin Hukukun Üstünlüğü Misyonu'na saldırılara tepki gösterdi

AB ve NATO'dan Kosova'daki şiddet olaylarına tepki
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AB, EULEX'e saldırıları ya da kuzeydeki şiddet içeren suç eylemlerini tolere etmeyecek." ifadesini kullandı.

Borrell, paylaşımında, "Barikatlar, Kosova Sırp gruplarınca derhal kaldırılmalıdır. Sükunet yeniden sağlanmalıdır. EULEX, Kosova makamları ve KFOR ile koordinasyonu sürdürecektir. Tüm aktörler gerilimin tırmanmasından kaçınmalıdır." ifadelerine yer verdi.

NATO KINADI

NATO Sözcüsü Oana Lungescu da Twitter'dan, NATO müttefiklerinin, EULEX'i dün geceki devriyesi sırasında hedef alan saldırıları kınadığını duyurdu.

Paylaşımda, "Bu tür saldırılar kabul edilemez ve sorumlulardan hesap sorulmalıdır." denildi.

KOSOVA'DAKİ GERGİNLİK

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede 18 Aralık'ta yapılması planlanan erken genel seçim öncesi gerginlik tırmandı.

Dün gece saatlerinde bölgede yaşayan Sırplar tarafından barikatlar kurularak kapatılan sokaklara yakın bir alanda devriye gezen EULEX ekibine ses bombalı saldırı düzenlenmişti.

Bölgede görev yapan polis memurlarına da ateş açılmıştı.

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