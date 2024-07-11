Avrupa Birliği'nde Orban krizi büyüyor

Macaristan'ın AB'nin dönem başkanlığını yeni devralmış olması ve Orban'ın geçen hafta Rusya'ya yaptığı ikili ziyaretin kendisi ve Başkan Vladimir Putin tarafından yanlışlıkla Avrupa Birliği bayrağı altında yapıldığı şeklinde rapor edilmesi, ülkelerin öfkesini daha da artırdı.

Macaristan'ın müttefikleri şikayetlerini AB büyükelçilerinin Brüksel'de yaptıkları olağan toplantıda dile getirdikleri gibi muhtemelen bu hafta Washington'da bizzat Orbán'ın da katılacağı NATO zirvesinde de dile gündeme getirecekler.

İsmi verilmeyen bir AB diplomatı, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada "Birçok AB üyesi ülke, Orban'ın son ziyaretleri ve Rusya'daki eylemlerinden oldukça büyük ve derin bir memnuniyetsizlik duyuyor. Orban trollüyor, oyun oynuyor... Biz ona sarı kartı gösterip, maçlarını sonuna kadar izleyeceğimizi söylemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Macaristan'ın ortakları, Orbán'ın Kiev, Moskova ve Pekin'e yaptığı ikili gezilerde AB başkanının logosunu kullanmasına ciddi şekilde öfkeliler. Estonya başbakanı ve AB'nin yeni dış politika lider adaylarından Kaja Kallas, X adlı sosyal medya platformu üzerinden "Viktor Orban gerçekten AB'yi veya AB'nin tutumlarını temsil etmiyor. Kafa karışıklığı yaratmak için AB başkanlığını kullanıyor" mesajını paylaşarak tepkisini ortaya koydu.

Fakat tüm bu öfkeye rağmen, AB kurumlarının veya üye devletlerin bu konuda Orban'ı alenen kınamak veya onun girişimlerini görmezden gelmek dışında yapabileceği çok az şey var.