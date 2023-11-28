Avrupa Birliği'nden Amazon'a satış engeli

Avrupa Birliği Komisyonu, Amazon'un robot süpürge firmasını satın almasına rekabet gerekçesiyle engelledi. AB Komisyonu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ABD merkezli Amazon'un iRobot'u satın almasını değerlendirmek üzere başlatılan rekabet soruşturmasında şirkete yöneltilen suçlamaları içeren resmi itiraz beyanının gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, "Avrupa Komisyonu, iRobot şirketinin satışının robot elektrikli süpürge pazarındaki rekabeti kısıtlayabileceği yönündeki ön görüşünü Amazon'a bildirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Amazon'un çevrim için pazarda robot süpürgelerin perakendecisi olduğu bilirtilidi.

REKABETE AYKIRI

Avrupa Birliği Komisyonu'nun satın almaları ve birleşmeleri denetlemeye yetkisi bulunuyor.Komisyon, yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde Komisyon, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.

Amazon firması, geçen yıl iRobot'u 1,7 milyar dolara satın alacağını açıklamıştı. Bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.