Avrupa Birliği'nden Apple için kural ihlali kararı

Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa Birliği'nden Apple için kural ihlali kararı

Avrupa Komisyonu, Amerika'nın teknoloji devi Apple'ın satış mağazası mağazası App Store'un Avrupa Birliği'nin teknoloji sektörüne yönelik kurallarını ihlal ettiğini duyurdu.

Avrupa Komisyonu'ndan App Store kararı. Apple'ın uygulama satın alma ve indirme platformu App Store'un Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) olarak bilinen kurallarını ihlal ettiğini duyurdu.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre ihlal sebebi olarak, uygulama geliştirenlerin App Store'daki kurallar nedeniyle tüketicilere alternatif sunmlarının engellenmesi.

Avrupa Birliği Komisyonu, mart ayında da Apple, Alphabet bünyesindeki teknoloji devlerine yönelik kural ihlal etmiş olabilecekleri gerekçesiyle soruşturma açmıştı.

Soruşturmanın ardından ön bulguları Apple'a gönderildi. İşte o önbulgularda, İşletme koşullarının müşterilerini özgürce yönlendirilmelerine izin verilmediği belirtilirken, "Örneğin, geliştiriciler uygulama içinde fiyat bilgisi veremiyorlar ya da alternatif dağıtım kanallarında mevcut olan teklifleri tanıtmak için müşterileriyle başka bir şekilde iletişim kuramıyorlar." denildi

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