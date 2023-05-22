Avrupa Birliği'nden Facebook'a güvenliği açığı cezası. Süre verildi

Avrupa Birliği (AB), Meta'ya kişisel bilgi güvenliği konusundaki açıklar sebebiyle 1.3 milyar dolar (1.2 milyar euro) para cezası verdi.

Ayrıca Facebook'a ABD'ye veri aktarımını durdurması için süre verdiğini de duyurdu.

İrlanda'daki veri koruma Komisyonu, ABD'li şirketin kişisel verileri koruyan kanunları, kuralları ihlal ettiğini belirtti.

Yine aynı sebeple Amazon'a verilen 746 milyon Euro'luk cezayı fazlasıyla aşıyor.

Komisyonun açıklamasına göre, Facebook'un kişisel verileri ABD'ye göndermesini durdurması için 5 ayı var.

Facebook'un tepe şirketi Meta geçtiğimiz yıl bir veri aktarımı yasağının çıkması durumunda AB'den çekilmekle tehdit etmişti.