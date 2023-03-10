AB Türkiye ve Suriye için bağış konferansı yapacak

Ekonomi Gazetesi'nden Mehmet Kaya'nın haberine göre, Avrupa Birliği tarafından önerilen ve Türkiye ile bir süredir görüşmelerle hazırlıkları yapılan AB ve üye devletler, Türkiye ve Suriye depremleri için donörler (yardım ve kredi verecekler) konferansının 20 Mart günü Brüksel’de yapılacağı açıklandı. Toplantı Avrupa Komisyonu ve AB Dönem Başkanı İsveç tarafından önerilmişti.

AB Türkiye delegasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği ve üye devletlerin Türkiye ve Suriye’ye daha fazla yardım, iyileştirme ve rehabilitasyona yönelik “önemli bir taahhüt verme” niyetinde olduğu kaydedildi. Açıklamada, “Avrupa Birliği, diğer uluslararası kuruluşlar, küresel bağışçılarla birlikte Türkiye ve Suriye’deki halklara bu zor zamanlarda dayanışma gösterme ve hasarın büyüklüğünü dikkate alan yardımlar yapmak için tarafları seferber olmaya çağırıyor” denildi.

Bağış konferansının ev sahipliğini Türkiye ile koordinasyonlu olarak Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği dönem başkanı İsveç yapacak. Katılıma açık olarak yapılacak konferansa Avrupa Birliği üye devletleri, potansiyel adaylar, komşu ve ortak ülkeler, Rusya hariç G20 ülkeleri, Körfez İşbirliği ülkeleri ve Birleşmiş Milletler ile uluslararası kuruluşlar, insani aktörler ve Avrupa finans kuruluşlarına çağrı yapıldı.

Açıklamada Avrupa Konseyi Başkanı Ursula von der Leyen, “Türkiye ve Suriye halklarına uzun vadede yanlarında olacağımızın sözünü veriyoruz. Tüm ulusları ve kamu ve özel tüm bağışçıları, kaybedilen hayatların anısına, ilk müdahale ekiplerinin kahramanlığına katkıda bulunmaya ve onurlandırmaya ve en önemlisi hayatta kalanlar için birlikte daha iyi bir gelecek inşa etmeye davet ediyorum” sözlerine yer verildi. AB Dönem Başkanı İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da “Türkiye ve Suriye'deki depremler tarihi boyutlarda bir felaket. Can ve ev kaybından ve insanların çektiği acılardan dolayı üzgünüm. Sonuçları gerçekten korkunç. İsveç, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı olarak gereğini yapacaktır. Rehabilitasyonun sonraki aşamalarında ve erken iyileşmede etkilenenlere yardım etmek için AB ve uluslararası ortaklarla birlikte elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.” Değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, AB Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiser Olivér Várhelyi, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell’in Türkiye’ye gelerek konferansın detaylarına yönelik görüşmelerde bulunduğu belirtildi.