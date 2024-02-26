Avrupa Borsaları düşüşle kapandı, yatırımcılar enflasyon verilerini bekliyor

Kaynak: AA
Avrupa Borsaları düşüşle kapandı, yatırımcılar enflasyon verilerini bekliyor
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü Almanya hariç düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,37 değer kaybederek 495,43 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 gerileyerek 7.684,3 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 değer kaybıyla 7.929,82 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,44 azalarak 32.557,81 puana düştü. Almanya'da ise DAX 30 endeksi yüzde 0,02 artarak 17.423,23 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.19 itibarıyla yüzde 0,29 değer kazanarak 1,085 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, bu hafta açıklanacak Avro Bölgesi enflasyon verilerini bekliyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonda düşüş sürecinin devam etmesini beklediklerini ifade etti.

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