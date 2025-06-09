Avrupa borsaları düşüşte: ABD-Çin görüşmeleri mercek altında! (9 Haziran 2025)

Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 553,1 puandan, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 azalarak 24.205,2 puandan, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 40.507 puandan, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 gerileyerek 7.788,9 puandan işlem görüyor.

İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 8.833,9 puanda, İspanya’da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 14.225,9 puanda seyrediyor.

ABD’nin korumacı ticaret politikalarıyla uyguladığı gümrük tarifelerinin ekonomiye etkilerine dair belirsizlikler devam ederken, Çin ve Japonya’dan gelen makroekonomik veriler küresel büyüme risklerinin sürdüğünü gösterdi.

Avrupa borsalarında satışlar öne çıkarken, bugün Londra’da yapılacak ABD-Çin ticaret görüşmeleri yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Bölgede jeopolitik gelişmeler de izleniyor. Haber akışına göre, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin bugün Londra’daki konuşmasında, ittifakın hava ve füze savunmasında yüzde 400’lük artış gerektiğini ve bunun Lahey’deki üyeler zirvesinin önceliği olduğunu belirtmesi bekleniyor.

Analistler, bugün ABD’de açıklanacak toptan stoklar verisinin yakından takip edileceğini ifade etti.